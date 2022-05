Les Créatures de Martin Edenik



Graphiste de formation, je m’efforce depuis 1992 de matérialiser un Univers de Fantasy et de science-fiction peuplé des Créatures surgies de mes rêves.



De 1992 à 2002, ces Créatures étaient faites de plastique : poupées et fragments de mannequins déformés par chauffage, réorganisés et intégrés à des structures de bois.



Depuis 2002, mes Créatures hantent les différents refuges que je me suis constitué dans le Web.



Je les dessine à la souris dans une antique version de Photoshop en m’interdisant le recours systématique aux plugins et à leur facilité. Mon modus operandi pourrait se résumer par cette formule : « le moins de technique possible ».



Mon souci permanent est de créer une impression.