Martin GRASSET

Après une formation de 5 ans en tant que graphiste, je suis actuellement en recherche d'emploi en tant que graphiste ou web-designer.



Mes expériences réelles avec des clients ainsi que mes stages en Thaïlande et à Montréal en tant qu'assistant directeur artistique font de moi un employé capable d'être assistant directeur artistique ou chef de projet junior capable de gérer un projet multimédia de A à Z et d'évoluer facilement au sein d'une équipe et de travailler avec des clients anglophones.



Je suis aussi capable d'apprendre très rapidement et de m'adapter à toutes les situations, notamment grâce à ma maitrise des languages informatiques tel que HTML/CSS et mes connaissances de bases en PHP/MySQL qui font de moi un membre d'équipe polymorphe et un chef de projet ou directeur artistique capable de m'impliquer dans toutes les parties d'un projet multimédia .



Mes compétences :

Adobe

Adobe Illustrator

After Effect

Animation

Communication

Design

Illustrator – indesign

Indesign

Motion

Motion Design

Multimedia

Print

Publicité

Webdesign

Web design

Graphisme

Adobe Creative Suite

Adobe InDesign CS5