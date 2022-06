Martin LANGEN (MARTIN )

Je suis un chercheur expérimenté en recherche de cadres. Après avoir débuté ma carrière dans les services d'information au sein de KPMG et de la banque d'affaires, j'ai évolué vers Executive Search Research. Après avoir déménagé au Royaume-Uni en 2010, j'ai continué dans le recrutement spécialisé dans l'industrie de l'assurance et des retraites où j'ai recruté des actuaires seniors, des cadres supérieurs et des rôles de conseil d'administration. En 2015, j'ai élargi mes compétences pour inclure la recherche de cadres au sein de l'assurance générale sur le marché de Lloyds of London, où j'ai recherché non seulement des actuaires, mais également des souscripteurs, des responsables de la conformité et des membres seniors du conseil d'administration des syndicats d'assurance Lloyds. Mes points forts résident dans la recherche, la réalisation de recherches, le ressourcement des cadres supérieurs et la cartographie du marché.

N'hésitez pas à me contacter sur mon portable +44 (0) 7546 753029