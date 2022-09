Martin PIGEON

Responsable de production depuis 4 ans, et doté d'une expérience industrielle de plus de 12 ans, je cherche aujourd'hui à diriger un site industriel agroalimentaire.

Ma formation et mon expérience dans différents secteurs d'activité me permet de couvrir diverses compétences telles que la supply chain, le commerce international, la gestion de projet, la technique, la maintenance, le contrôle de gestion, le management et la gestion des femmes et des hommes.



Leader de terrain, je sais construire un projet cohérent et motivant pour amener les équipes à l'excellence opérationnelle, autant en terme de sécurité et de qualité que de productivité. Une approche participative et respectueuse de leurs savoir-faire permet de maintenir une confiance et un climat social sain.



Mes compétences :

Commerce international

Supply Chain

Innovation

Amélioration continue

Management

Gestion des ressources humaines

Gestion de la production