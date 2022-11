En préparation du concours de l'école de psychologues-praticiens et étant disponible tout de suite et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je recherche un emploi qui me permettra de financer une partie de mes études. J'ai vraiment besoin de cet argent et c'est pourquoi je suis plus que motivé à l'idée de m'investir dans un travail que je mènerais avec le plus grand soin et la plus grande rigueur.



Mes compétences :

Microsoft Office

Restauration (Service)