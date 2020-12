Martin RUBIO-WIEDMAN (RUBIO WIEDMAN)

2020 à ce jour INGÉNIEUR SOCIAL (STAGIAIRE)

ARI Pôle « Arc-en-ciel », Carnoux en Provence (France)

Renforcement de lemployabilité et des compétences professionnelles de travailleurs en dispositif ESAT & entreprise adaptée par la création desparcours professionnels daccréditation par filière des métiers de référence.

2020 à ce jour CONSULTANT EN DOMAINE DU SOCIAL

CERCAP PPF « TANTAKUY », Puchuncavi (Chili)

Apport danalyse et développement social avec la corporation CERCAP et son programme de prévention focalisé dans la protection de lenfanceTANTAKUY, formateur des équipes de travaux psycho-sociaux ; consultant en ingénierie social.

En 2020 INGÉNIEUR SOCIAL

Handicap International, Lyon (France)

Participation à la 2e nuit de l'innovation solidaire. Création et développement d'un projet de réflexion sur l'inclusion au travail des personnes ensituation de handicap. Comment favoriser le recrutement et l'insertion de personnes handicapées sur un site de production d'une multinationale ?

En 2020 PSYCHOTHÉRAPEUTE

Armée de Terre, Aubagne (France)

Suivi des traitements des troubles de stress au travail, surcharge familial et addictions divers pour de personnes volontaires en besoin ou orienté par leconseil médical militaire ; animations de thérapies en groupe (10 personnes) ; suivi de troubles post-traumatiques physique et psychique du personnelen congé maladie long durée.

2018 à 2020 ANALYSTE, RESPONSABLE DACCUEIL ET ORIENTATION SOCIALE

Armée de Terre, Aubagne (France)

Montage des projets sociaux (800 personnes) ; accueil, conseil et orientation sociale des familles étrangères (300 familles) ; gestion sociale avec lespartenaires civils ; création dingénierie sociale ; correspondant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (1500 personnes).

2010 à 2020 TRADUCTEUR & INTERPRÈTE EN FRANÇAIS ESPAGNOL ANGLAIS PORTUGAIS

Armée de Terre, Aubagne (France)

Traduction & mise en contexte des entretiens dincorporation et réunions ; traduction de documentations diverses ; dialogue plurilingue en simultané.

2009 à 2018 MUSICIEN INSTRUMENTISTE CONFIRMÉ

Armée de Terre, Aubagne (France)

Chef déquipe (5 à 10 personnes) ; responsable de frais de matériel ; musicien interprète confirmé ; chanteur choeur & solo ; musicien dorchestre (plusde 600 concerts en France et à létranger).

2016 à 2017 AGENT POLYVALENT DADMINISTRATION

Armée de Terre, Kourou (Guyane Française)

Gestion des commandes et stockage ; organisation des événements (300 personnes) ; animation des stages socio-culturels (20 personnes).

2008 à 2009 ADJOINT DADMINISTRATION

Hôtel « Marina Azul », Viña del Mar (Chili)

Administration du personnel (10 personnes) ; accueil ; assistant de direction.

2006 à 2008 ÉLÈVE OFFICIER/ASSISTANT PROFESSEUR

École National des Officiers de lArmée de Terre, Santiago (Chili)

Assistant en cours de Leadership ; assistant en cours déconomie ; assistant en cours de gestion de projets.