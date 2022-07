Mon domaine dintérêt est la relation entre l'économie et les langues.

Mon passe-temps depuis de nombreuses années a été la cuisine Français. Les rendre accessibles aux connaisseurs allemands me tient particulièrement à cœur. En plus jaime aussi contribuer à des livres de cuisine, des magazines gastronomiques et des guides de voyage culinaires.

Les notes de dégustation de vin en font bien sûr également partie.