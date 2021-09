Martin SUDMANN

Avoir des solides connaissances en architecture logicielle est important - mais la qualité et l'efficacité viennent des équipes motivées, qui savent qu'ils ont le crédit de s'améliorer, de tenter des nouvelles méthodes, de se tromper, et de s'améliorer.



Si l'agilité s'arrête après le développement itératif, et le test et la mise en production restent des étapes en waterfall, la nouvelle fonctionnalité commence à prendre de la poussière en attendant la mise en production.

Or elle devrait produire de la valeur pour le client dès qu'elle est finie !

A ce but, nous sommes en train de mettre en place une livraison en continue, via une deployment pipeline automatique et industrialisée.



Mes compétences :

Scrum

Kanban

Agile

Management

Java