Martina CESCO

J'ai 22 ans et au mois de novembre je terminerai mes études en commerce international. Grace à mes études j'ai obtenu des compétences en marketing, communication et gestion.

Je parle couramment 4 langues: italien, anglais, français et espagnol.

En 2017, grâce à la bourse d'étude Intercultura, j'ai vécu et étudié pendant 4 mois en Belgique française. J'ai aussi travaillé comme vendeuse pour Oxfam Namur( Belgique Française), un magasin qui vend des produits solidaires et écologique.

En 2018 j'ai fait un stage comme réceptionniste dans l'Hotel Bonvecchiati de Venise.

Entre 2019 et 2020 j'ai travaillé comme vendeuse chez Iliad à Marcon, Venise.

Ces expérience m'ont permis d'apprendre à bien communiquer avec les clients et à gestir des difficultés au niveau de leur insatisfaction ou exigences.

En 2021 j'effectué 7 mois à Paris grâce au programme Erasmus, étudiant à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. J'ai travaillé comme stagiaire à Paris chez Shankara France, une entreprise qui produit cosmétiques et compléments alimentaires. Permis ce stage, j'ai appris à créer des brochures et des newsletters, j'ai été en contact avec les clients de l'entreprise, les clients potentiels et les clients perdu et j'ai organisé des évènements avec mon chef.