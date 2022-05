Martine AIME

Assistante de direction depuis plus de 20 ans, je suis rompue aux techniques de secrétariat classique. Je suis très impliquée dans les tâches que l'on me confie, très organisée avec un grand sens du confidentiel. Autonome, mais aimant également travailler en équipe, j'ai mis mes compétences rédactionnelles, d'écoute, ma force de proposition ainsi que le transfert de connaissances au service des différentes sociétés dans lesquelles j'ai travaillé.

D'un naturel dynamique et enjoué, bien que très professionnelle, je suis d'une curiosité sans borne (connaître différents domaines d'activité, diverses manières d'occuper un poste, les différents caractères des personnes qui m'entourent ...).

J'aime apprendre ... donc n'hésitez pas à me contacter !

Ayant travaillé énormément en intérim (afin de parfaire mes connaissances), j'ai de nombreuses années à mettre au service d'une société.