Martine AMBROSIO

Développeur en informatique web et gestion de projet, je suis une personne compétente, curieuse et m'adapte facilement à de nouvelles situations métier.



J'ai une excellente pratique des langages de programmation tant bien qu'en programmation objet qu'en développement procédural.



Je suis en 2012 certifié ZCE, ce qui me donne un avantage d'être à l'aise avec les différents frameworks qui utilise le langage PHP5 tel que Zend Framework, mais aussi Laravel, Cakephp parmi tant autre.



Le type de projet que j'ai pu réaliser sont des sites vitrines allant au site e-commerce passant par la création d'application métier de gestion axée autour du système d'informations ou non.

Mon profil, provenant du système et réseau, me permet de gérer aussi différente architecture matérielle et logicielle telle qu'un/plusieurs serveur Linux ou Windows.



Ma passion pour l'informatique, me permet d'en faire mon métier aujourd'hui.



D'un bout à l'autre de ces continents (Europe, Afrique et DOM, je vis mes passions. Venez me rejoindre ou faites-moi partager vos projets web ou applications

Mes compétences :

MySQL

PHP

Web

Website

Développement informatique

Prestashop

Wordpress

JQuery

Joomal

Zend framework

Développement web

PHP 5

CMS PHP

CakePHP

Laravel