Martine ANGILERI

"Créatrice sans limites, sans préjugés, sans contraintes, Moutte peut passer de la terre au bois ; d'un matériau sommairement bûcheronné à une substance sophistiquée ; de la peinture à la gravure ; de la création spatiale à la peinture...." Jeanine smolec rivais



2 Décembre 2013

J'ouvre une galerie singulièrement contemporaine.... Le projet est un peu fou, vu la conjoncture et ses répercutions directes sur la culture.

Alors ne pleurons pas sur notre sort avançons!!!! L'Art se doit d'être présent dans sa richesse et sa diversité. MOUTT'ART sera une fenêtre sur l'art dit singulier, où l'émotion et le partage seront rois.



2 décembre 2014

La galerie Moutt'Art a un an , une jeune galerie.... Pour le futur on poursuit sur la lancée et la programmation 2015 réserve de belles surprises .

L'association ADACOS nouvellement créée que je soutiens, a pour objectif de faire connaître et promouvoir les artistes contemporains de la mouvance dite « singulière » au travers de manifestations culturelles, d’expositions, de films, d’éditions en tout genre, de visites d’ateliers ou de lieux artistiques et ce par tous les moyens existants ou à venir. Elle est un lien avec les différents acteurs du secteur et pourvoit à créer une synergie entre les particuliers, les entreprises, les institutionnels, les commerçants et les artistes qu’elle défend. Sa vocation de rayonnement est régionale.



Cette nouvelle force de propositions associée à Moutt'Art , c'est une année 2015 qui s'annonce bien.

https://youtu.be/fLAbqT-OZDE



