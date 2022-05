Je fais de la philosophie depuis le berceau !

J'anime régulièrement des ateliers de philosophie dans des médiathèques et des ciné philo.

Ma spécialité est la philosophie politique et les relations entre le politique et le religieux.

J'aime passionnément le cinéma et j'écris des scénarios.

Mon autre passion est la musique, je pratique le saxo, le piano et le chant.



Mes compétences :

Liberté de penser