Martine ARROU-VIGNOD

Pour un rapide horizon sur FORMAV

notre plaquette :

www.formav.eu/2012_FORMAV

notre site

www.formav.eu

retrouvez-nous sur facebook http://www.facebook.com/FORMAVformations

------------------------------------------------

Ingénieur scientifique et agrégée de mathématiques, spécialiste de la formation,de l'ingénierie de formation et de l'enseignement à distance ("e-learning", lms) je suis directrice de la société FORMAV société d'ingénierie de formationArray

FORMAV vous propose

*** Son expertise en ingénierie de formation.

- définition des besoins en formation.

- définition du cahier des charges.

- définition et mise en place du dispositif pédagogique original et adapté à la spécificité de l'entreprise

- organisation des formations.

- élaboration du plan de formation.

- audit des formations mises en place.

- mise en place d'un enseignement à distance.

*** La réalisation de modules d'e-learning

- définition des besoins en e-learning

- réalisation du cahier des charges.

- déterminations des générateurs de modules d'e-learning les mieux adaptés aux besoins.

- Réalisation de modules d'e-learning.

- Intégration des modules d'e-learning à une plateforme d'e-learning ou à un site web. (un exemple de plateforme :Array)

- Intégration des modules sur un CDRom ou une clé USB.

- Formation des utilisateurs.

Site sur l'e-learning:

http://formav.eu/e-learning/

Quelques modules de démonstration, à utiliser sans modération pour votre usage personnel (utilisation interdite pour un usage commercial sans autorisation de FORMAV)

Niveau premier cycle universitaire scientifique

**extrait d'un module sur les nombres complexes

http://www.formav-lms-e-learning.fr/FORMAV_racines_carrees-Z/

**Module sur les équations du second degré à coefficients complexes

***Animation en LATEX

http://www.formav-lms-e-learning.fr/FORMAV_racinescarrees.pdf

***Video

http://www.formav-lms-e-learning.fr/FORMAV_methoderacinescarrees/

***Parcours intégré dans une plateforme

http://www.formav-e-campus.fr/claroline/course/index.php?cid=FORMAV_D

Fiche méthode niveau Terminale

http://www.formav-lms-e-learning.fr/FORMAV_equation_du_cercle

*** La mise en place de votre projet e-learning

- étude du besoin

- choix du LMS adapté

- mise en place des parcours

- création des modules

*** L'audit de vos formations

*** Des formations adaptées aux besoins des clients (français ou étrangers) dans les domaines suivants

.Systèmes industriels complexes: centres de contrôle, centres opérationnels.

.Informatique : Linux, C, C++, Visual Basic, Java, Algorithmique....

-Informatique appliquée aux sciences : LateX, Maple, Matlab, Scientific Workplace...

.Réseaux

.Base de Données

.Télécommunications

.Traitement du signal

.Radar

.Electronique

.Mathématiques

.Mathématiques appliquées

.Physique

.Web Design : Dreamweaver, PHP, Javascript...

.Formation à l'utilsation ou la réalisation d'e-learning

Toutes les formations sont "sur-mesure" FORMAV peut intervenir dans d'autres domaines que ceux cités sur demande.

Responsable des HUbs Viadeo :

"apprentissage et pédagogie au XXIème siècle"

http://www.viadeo.com/hu03/0022e615r1i1964t/apprentissage-et-pedagogie-au-xxi-siecle

"Entreprises de Chaville, Viroflay, Versailles, Vélizy et des environs"

http://www.viadeo.com/groups/?containerId=002f221vkyiby82

Coordonnées:

contact@formav.fr

0147092275



Mes compétences :

Pédagogie

Formation

Formation professionnelle

Conseil

Informatique

Maths

Ingénierie de formation

C

Communication

Traitement du Signal

C++

Physique

Linux

Mathématiques

Coaching