Martine AUTHIER

Ces 8 dernières années, dans une PME de 30 salariés, j'assure le suivi des chantiers jusqu'à leur réception, je suis le contrôle qualité, je gère administrativement le personnel.

Auparavant, chez un agent général de compagnies aériennes, durant 6 ans, je suis chargée de motiver et stimuler une équipe de vente de 6 commerciaux.

J'anime un réseau de distribution composé de 600 agences de voyages.

Je participe à la promotion en organisant et animant des salons professionnels, des voyages d'études et des workshops.

Résultats : nos résultats sont supérieurs de 8 à 12% des ceux des compagnies aériennes représentées.



Mes compétences :

Diplomatie

Rédaction de contenus

Contrôle qualité

Animation d'équipe

Microsoft Word et Excel

Pédagogie