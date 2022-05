Martine BANZET

J'ai créé en 2010 rh-alacarte :

le recrutement à la carte pour les entreprises

bilans personnalisés à la carte pour les particuliers

test du Sosie en ligne.

Vingt ans d'expérience en recrutement, dont 5 années dans le domaine de l' Informatique et desTélécom.

5 ans de Bilans de compétences pour le compte de cabinets spécialisés et agréés.

Pour plus d'information n'hésitez pas à consulter mon site internet :Array



Mes compétences :

Bilan de compétence

Entretien de recrutement

Assesment

Entretiens individuels

Test personnalité

Recrutement / Sélection

Evaluation de de potentiel

Test SOSIE

graphologie