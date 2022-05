Martine BARDIN

Diplômée d'un DUT gea option compta finance et dotée d'une expérience significative de comptable, j'aspire à faire évoluer ma carrière vers un poste de responsable comptable.

Je gère la compatibilité générale jusqu'au bilan, la trésorerie et les rapprochements bancaires, les tableaux de bord pour le suivi et les prévisions, les déclarations de tva, la préparation des paies et les ressources humaines mais également la révision des comptes, les OD, les CCA et les FNP.

Rigoureuse, organisée et persévérante, je m'implique rapidement dans mon travail et m'adapte facilement aux nouvelles équipes et à l'environnement informatique.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Déclarations de tva

Tenue et suivi de la trésorerie

Révision des comptes

Contrôle des achats et ventes

Saisie des frais généraux

Gestion des Ndf