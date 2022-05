Martine BARISIC

Bonjour, forte de plus de vingt ans dans le secteur du handicap, je suis reconnue pour ma curiosité professionnelle. J'ai fait le choix de m'adresser directement aux familles et professionnels confrontés à des difficultés de tout ordre avec l’enfant, l’adolescent, l’adulte, qu’ils côtoient chaque jour. Je vous proposons une aide, un conseil, une écoute particulière et personnalisée qui vous permettra de faire « le pas de côté » quand à votre problématique. Je suis fondatrice du site LePasDeCoté.net . Je souhaite mettre à votre disposition mon expérience, mon savoir, et mes compétences en répondant à vos questions, vous donnant accès à des informations de tout ordre vous permettant d’accompagner vos / les enfants, en créant un climat et un environnement propice à leur épanouissement.



Mes compétences :

Autisme

Veille juridique

Conseil en organisation

Handicap

Conseil technique

Soutien à la parentalité

Conseil éducation

Conseil en communication

Haut Potentiel Intellectuel

Blogging

Relecture / corrections