Martine BATT

Toujours jeune dans ma tête !!... Toujours aussi dynamique !... En 2011 , le 18 octobre ,j'ai été agressée par un élève au gymnase qui a voulu m'étrangler ... !!!....J'ai failli arrêter mon métier , mais j'ai réussi à passer cette période difficile ...



Née en Savoie , j'ai d'abord enseigné à MORTEAU dans le Doubs , mon 1er poste en tant que Stagiaire en 1973, puis à METZ en Lorraine ( 25 ans ) , en GUYANE ( Amérique du Sud ) , à CAYENNE ( 3 ans ) , à AIX LES BAINS ,( Savoie ) ( 1 an ) , ANNECY , ( haute Savoie) ( 1 an ) , puis me voilà près de LYON , tout d'abord au collège de FONTAINES sur SAONE ( Jean de Tournes ) et à ECULLY où j'ai terminé ma carrière , au LP François CEVERT .... Que de belles années , j'ai adoré mon métier !!!....



Mes compétences :

Public relation

Coach

Ski alpin

Volley ball

Athlétisme

Entraîneur

Directrice de centre de vacances

Coordination de projets

Handball

Aide aux compétitions de l'UNSS en tant que bénévo