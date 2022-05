Martine BAUDOIN

La santé mentale et la prise en charge de la douleur sont des problématiques complexes.

Pendant trop longtemps la douleur en psychiatrie n'a pas ou peu été prise en compte et nous connaissons aujourd'hui la présence et le retentissement de comorbidités somatiques qui affecte la qualité et l'espérance de vie des patients en santé mentale.

La démarche soignante qui place la personne malade au centre des soins et de la relation thérapeutique repose sur un véritable travail d’équipe où chacun apporte des compétences pour le dépistage, l’évaluation, le suivi et le traitement de la douleur.

Ma mission:

- Contribuer au développement d'une véritable culture dans la lutte contre la douleur en participant au développement de protocoles, en sensibilisant et en formant le personnel afin de fournir une gestion efficace et sécurisée de la douleur.

- Améliorer la qualité de la prise en charge de la douleur, rechercher et apporter une réponse professionnelle adaptée à la douleur aiguë, chronique, induite par les soins, liée à l'état de santé du patient et en fonction des pathologies traitées dans l’établissement.

- Exercer cette activité dans le respect de la politique institutionnelle, formalisée dans le projet d'établissement et plus spécifiquement dans le projet de soins, en collaboration avec l'ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge de la douleur : les correspondants douleur.

- Intervenir en qualité de personne ressource auprès des équipes soignantes et auprès des patients.