Martine BEAUDOR

Je viens d'intégrer en octobre 2015, la société Promocash de Saint Malo, pour un poste de commerciale sur le secteur des cotes d'armor afin de développer le secteur tant dans le suivi des clients que dans la prospection de nouveaux clients. Depuis septembre 2017, je suis responsable en plus du secteur des Côtes d'Armor, du secteur de l'Ille et Vilaine, je gère actuellement un portefeuille de 13 millions d'euros.

Avant ce poste, j'ai été commerciaJe chez Pierre Laforest, négociant en vins auprès des particuliers. Pendant 15 ans auparavant j'ai été responsable de magasin. Mon expérience dans le commerce m'a permis de développer mes qualités de gestionnaire et de manager. J'ai pu affiner mes qualités commerciales et relationnelles, mon sens de la négociation et consolider ainsi ma capacité à atteindre les objectifs fixés. Mon dynamisme, ma grande volonté, ma motivation, ma rigueur, ma tenacité, ma capacité d'adaptation sont autant d'atouts qui me permette d'avoir une bonne connaissance du monde du travail. Je suis passionnée par le commerce, j'ai le contact client facile et une bonne ouverture d'esprit. .Je sais analyser les situations et ai un bon esprit de synthèse. Je suis indépendante, un gout prononcé pour le challenge, autonome, expérimentée ,tenace , curieuse. J'ai un bon esprit d'équipe une forte conscience professionnelle

intuitive , persuasive et très réactive, sociable, affable organisée, droite et audacieuse.



Mes compétences :

Organisation

Management

Diriger

Communication

Controler

Analyser écouter réfléchir agir

Prise de décision