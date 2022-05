Bonjour,

Je me présente : je m'appelle Martine BEDIER, mon dernier emploi était secrétaire comptable dans une entreprise de bâtiment basée à Vendôme dans le Loir et Cher.

Suite à un licenciement économique je recherche activement un emploi dans les domaines de la comptabilité, du secrétariat ou des ressources humaines.

Je suis diplômée du BAC PRO COMPTABILITE et de l'ADEA (assistante dirigeante d'entreprise artisanale)

Le 9 mars 2015 j'ai obtenu la certification RESSOURCES HUMAINES suite à un MOOC de l'école française de comptabilité.

Je désire mettre mes compétences et mon savoir faire à la disposition d'une entreprise innovante.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

QUADRA

Microsoft Excel

Ciel Compta

Ciel Paye