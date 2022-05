Martine BEDU

Depuis le 5 janvier j'ai ouvert un gîte de groupe de 44 couchages avec salle de séminaires et cuisine professionnelle afin d'accueillir les entreprises dans un cadre champêtre à l'orée de la forêt d'Orléans et

4 kms des bords de Loire. Le gîte est situé entre Sully sur Loire et Gien, berceau des châteaux de Loire,

Saint Benoit sur Loire et sa basilique, Briare et son canal.