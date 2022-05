Martine BEDUNEAU

Je travaille dans une association qui gère les accueils de loisirs sans hébergement en délégation de service public de la ville de Cholet.



Poste polyvalent où l'essentiel du travail repose sur la gestion de la paie et du personnel ( 47 permanents et jusqu'à 180 jeunes en contrats journées pour la période estivale) et la comptabilité analytique et budgétaire.



Depuis 2005, où j'ai repris une formation continue d'Adjoint de direction à l'IFS de Meslay, j'ai intégré des entreprises du bâtiment pendant 6 ans au service comptabilité et/ou contrôle de gestion des affaires, planification.



Mes compétences :

Budget

Chargée de projets

Comptabilité

Contrôle de gestion

travail en équipe

Vision