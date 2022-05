Martine BELLET

Après des études à l'ENSET de Cachan, j'ai enseigné l'anglais trois ans en collègue (en Lorraine) et tout le reste de ma carrière à Dieppe au lycée Jehan Ango, en second cycle et BTS commercial.

Je viens juste de prendre ma retraite et espère me consacrer davantage à la vie associative locale et à ma famille. Mais le virus de l'anglais ne va pas me lâcher de si tôt, donc je n'exclus pas de petits travaux de traduction (ma spécialité lorsque j'étais étudiante) si j'en ai l'occasion.



Mes compétences :

Anglais

Enseignement

Français

Synthèse

Traduction