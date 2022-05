Martine BELMON

Peintre et infographiste, artiste indépendante dans la région de Nice, je décore murs et plafonds de trompe l'oeil et décors panoramiques de moyens et grands formats, et je crée également des décors de style contemporain.



Actuellement, je lance un nouveau concept de décoration murale sur le web:

- en trompe l'oeil: le client peut composer lui-même son décor avec des éléments de mes peintures originales.

- en art mural contemporain: je crée des collections de décors muraux en combinant peinture et infographie, déclinables en plusieurs couleurs et plusieurs formats.

Le client peut ensuite ajuster le décor précisément à ses dimensions.

L'image ainsi produite est ensuite imprimée sur toile au format mural, à des prix ultra-compétitifs comparés au décor peint.



Pour vous rendre compte de l'originalité de ce processus, rendez-vous sur mon site : http://www.belmon-deco.fr



Vous pouvez aussi voir mes oeuvres peintes sur http://www.globe-art.org



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Décorateur

Décoration

Peintre

Peintre décorateur

Peinture

peinture décorative

Trompe l'oeil