Martine BENHAIM

Au service d'une stratégie globale et guidée par la performance, je fédère les équipes et les mobilise en traduisant la vision d'entreprise en objectifs concrets et atteignables.



Riche d'une solide expérience, dont 20 ans de Direction de Magasin au sein de la société Darty, je maîtrise aujourd'hui parfaitement l'ensemble des fonctions inhérentes à la profession.

En effet au fil de ce parcours, j'ai repris cinq magasins en difficulté tant en termes de CA, de fréquentation ou de motivation des équipes.

Ma valeur ajoutée reconnue est d'avoir remobiliser les collaborateurs en les accompagnant quotidiennement sur le terrain avec travail sur leur potentiel.

C'est aussi d'avoir mis en place les plans d'actions concrets pour attirer, fidéliser la clientèle et concrétiser les ventes. De ce fait, mes équipes et moi avons toujours atteints voire dépasser nos objectifs.

J'ai par ailleurs été sollicitée pour initier de nombreux projets stratégiques comme le lancement du nouveau concept magasin, de la Darty Attitude et de Darty Cuisine.

Mon rôle a été de lancer, mettre en place les actions correctives avant déploiement au niveau national. Ces réalisations sont la preuve de mon leadership qui se traduit par ma capacité à prendre en charge les situations, à affronter les difficultés tout en mobilisant les équipes.