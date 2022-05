Martine BERGOUGNOUX

Après 20 d'expérience dans le transport routier et 6 dans celui de la blanchisserie industrielle, je souhaite mettre mes compétences en matière d'organisation, de management, de gestion et de relation clientèle au service d'une structure de la taille d'une PME dans la région Lyonnaise. Je dispose de plusieurs expériences de création de centre de profit, nécessitant le recrutement et l'accompagnement de mes propres équipes. Tous mes postes antérieurs nécessitaient la maîtrise d'un process en flux tendu.



Mes compétences :

Blanchisserie

Création

Gestion De Plannings

Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille client

Management

Management d'équipe

Organisation

Pilotage

Pilotage de la qualité

Qualité