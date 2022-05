Forte de mes années en relation clientèle, j'ai décidée d'effectuer une formation Assistante Ressources humaines dans le cadre d'un fongecif que j'ai validée en 2017 (BAC+2).Je suis activement à la recherche d'une entreprise pour apporter mes compétences théoriques et que celle-ci m'apporte son soutien pour m'aider à grandir dans le métier et concrétiser mon souhait de devenir Assistante Ressources humaines. Persévérante et déterminée, je suis prête à me surpasser pour réussir.

Je suis également ouverte à d'autres opportunités en lien avec compétences professionnelles.Je suis disponible immédiatement. J'attends vos appels. Cordialement,



Martine BERNARD



Mes compétences :

Administratif

Gestion du courrier

Recrutement

Relations clients

Accueil physique et téléphonique