Martine BERTIN

Bonjour,

Atteinte d'une sclérose en plaques depuis 1992. J'ai appréhendé au fil de temps ma maladie et m'en suis servi pour intégrer l'association des paralysés de France pour laquelle j'ai été bénévole puis salariée .

Je reprends une activité professionnelle après une interruption d'environ 9 ans.

J'ai profité de cette coupure pour travailler mon développement personnel et trouver un équilibre ainsi qu'une et maintenant plusieurs activités répondant à mes attentes tant au niveau personnel que professionnel.

J'ai appris à écouter mon corps sans me couper du monde extérieur et c'est comme cela que j'ai intégré le monde du handisport en 2010.

Par ailleurs, je participe à la recherche médicale depuis 2004.

Mes différentes expériences et mon sens du partage me conduisent à me relancer....



Mes compétences :

Association loi 1901

Développement Personnel

Recherche médicale

Sport

Santé et bien-être au naturel

Réseaux sociaux