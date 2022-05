Assistante polyvalente depuis plus de 10 ans,je suis à la recherche d'un poste dans lequel je puisse utiliser toutes les connaissances que j'ai acquises au cours de mes formations, stages et emplois, et acquérir de nouvelles responsabilités.



Mes compétences :

Accueil

Assistante polyvalente

Comptabilité

Documentation

Paye

polyvalente