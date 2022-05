Martine BLETON

Lyon International est une association indépendante reconnue d'intérêt général, créée en 1979 par la Jeune Chambre Economique de Lyon.

elle regroupe aujourd'hui entre 300 et 400 familles du Grand Lyon, qui invitent gratuitement à leur table familiale des professionnels, étudiants, chercheurs, stagiaires étrangers de toutes les nationalités qui arrivent sur Lyon

Un moment de convivialité autour d'un échange de cultures...du bonheur et du partage !



Nous proposons à toutes les entreprises travaillant à l'international, installées dans le grand Lyon, de nous contacter : contact@lyon-international.org

pour en savoir plus notre site internet :Array tel 04 78 30 59 37