Martine BOCCOVI

J'ai eu une première expérience d'une dizaine d'année dans le conseil à la création d'entreprise.

j'ai eu l'occasion de rencontrer et accompagner beaucoup de créateurs d'entreprise et chefs d'entreprise. Cette période a été pour moi très enrichissante tant sur un plan professionnel que personnel.

Riche de cette expérience, j'ai voulu transférer mes compétences d'accompagnement à la création d'activités à l'Etranger. Je suis partie au Cap vert sur des missions de coordinatrice technique au développement économique. Cette aventure m'a marquée, encore aujourd'hui. Dans ce cadre j'ai élaboré et mis en oeuvre un projet de lutte contre la pauvreté, j'ai été au plus proche de la population, appris leur langue, construit des outils de suivi, de formation, d’évaluation. J'ai assisté l'élu dans la mise en place d'une stratégie de développement économique.

J'ai accompagné des personnes de tout horizon des femmes seules avec enfants, des pêcheurs, des administrés,....

Aujourd'hui, je dirige deux structures d'insertion par l'activité économique, manage une équipe de 7 permanents et 160 salariés en parcours d'insertion.



Mes compétences :

Animation de réseau

Conduite de projets

Animation de formations

Recherche de financements

Accompagnement individuel

Méthodologie de projets

Création d'entreprise

Coordination de projets

Responsable de projet

Développement économique

Développement local

Développement de projets