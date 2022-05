Martine BONDON

Assistante sociale depuis 27 ans en milieu hospitalier et service de tutelle, j'exerce en médecine gériatrique et soins de suite ainsi que sur l'unité mobile de gériatrie du C.H.U. de Saint-Etienne.

Je devrais prendre ma retraite en août 2016 et propose aux Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes qui ne disposent pas de service social en interne d'assurer des vacations dans leur structure. Mon statut sera celui de travailleur indépendant. Mon secteur d'exercice sera Saint-Etienne et couronne stéphanoise.