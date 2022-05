Martine BONNEROT

Bonjour.

Je souhaite effectuer une reconversion dans le champ de l'éducation et de la formation.

Ai toujours relevé des défis depuis que je suis enseignante. Voulais être professeur de lettres ou de langues ou institutrice. J'ai choisi d'être institutrice. Puis suis devenue en 1990 enseignante spécialisée en S.E.G.P.A avec des élèves en échec scolaire. En 1994 ai obtenu un diplôme de formatrice m'ayant permis d'exercer des missions de formation en devenant entre autres conseillère pédagogique, dans l'enseignement ordinaire et également dans le champ du handicap et de la difficulté scolaire. Ai repris des études en sciences de l'éducation en 98 99..Actuellement je travaille en école maternelle.

Souhaiterais participer à des missions de recherche.