Martine BONSOM

Avocate au Barreau de Paris depuis 1988, je dispose, après 20 ans d’expérience professionnelle, d’une solide expertise de travail en conseil et contentieux en matière de Droit des affaires et de Droit du travail.



> Droit du travail

- plan de rémunération variable des commerciaux,

- licenciements indivuduels et collectifs,

- statut des mandataires sociaux et expatriés.



> Droit des affaires

- création et restructuration d'entreprise,

- fusion/acquisition,

- contrats commerciaux,

- contentieux commercial.



Elle a été Chargée d’enseignement à l’Ecole de formation du Barreau de Paris et Membre du Jury de l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université de PARIS II (Assas).



Mes compétences :

Contentieux

Contrats Commerciaux

Création

Création d'entreprise

Droit

Droit des affaires

Droit du travail

Fusion Acquisition

Rémunération

Restructuration

Restructuration d'entreprise