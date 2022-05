Martine BOUANGA

Je suis femme d'Affaires et j'ai une ONG qui s'occupe des nécessiteux, de booster la foi en Dieu et encourager le développement de la pêche, la pisciculture, le tourisme, l'agriculture et l’élevage dans les villages pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Faire de l'ostréiculture la culture des huîtres et crevettes vu que nous sommes au sud du Gabon à Mayumba au bord de l'océan atlantique et une grande lagune de 90 kms de long avec plusieurs cours d'eau. La terre est très fertile on y plantait du poivre en 1950. Le climat est propice au tourisme , les baleines à bosse en juin juillet août,le soleil toute l'année.

je souhaiterais m'associer dans des domaines tel que la pêche et être en contact pour le commerce équitable avec les structures appropriées .



Mes compétences :

DEUG EN SCIENCES ECONOMIQUES

Gestion commerciale seeg

chargée de Mission du Président de la République