Tout comme les yeux sont la fenêtre de l’âme, on peut dire du représentant du Service à la clientèle qu’il est la fenêtre par laquelle les gens voient une entreprise.

D’où l’importance de compter sur des personnes positives, optimistes et dévoués au sein d une équipe!



Au cours des sept dernières années, j’ai accumulé des compétences variées et acquis de l'expérience dans le service à la clientèle.