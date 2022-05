Martine BOUZAT

Pharmacienne sérieuse avec le sens du relationnel, dernièrement j'ai exercé 14 ans dans la même officine en tant qu'assistante et remplaçante lors des congés des titulaires. J'a été licencié suite au rachat de l'officine.



Précédemment j'a exercés en officine , mais aussi dans l'enseignement, en laboratoire hospitalier en tant que faisant fonction d'interne puis Attachée de laboratoire.



J'e m'adapte facilement et suis ouverte à toutes propositions.



Mes compétences :

Réalisation et rangement des commandes

Gestion des stupéfiants et des locations de matéri

Exécution des ordonnances et contôles associés

Délivrance de la petite orthopédie