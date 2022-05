Martine BOZZETTO

20 ans d'expérience en comptabilité en particulier dans l'agro-alimentaire chez Foricher, les Moulins

(Meunier indépendant engagé)

http://www.foricher.com/

https://www.facebook.com/pages/Foricher-les-Moulins/506925472662072



J'ai vu grandir les Moulins Foricher car j'ai fait partie de la création.

Autonome dans mon travail, je suis très fière de la réussite de ma société car aujourd'hui nous gérons 400 clients en France et à l'international. Quel beau parcours !



D'origine Corse, j'ai le sens du relationnel et défends le commerce de proximité.

Aimant les défis sportifs, je participe à des semi-marathons et randonnées en montagne.







Mes compétences :

Rigoureuse

Gestion du personnel

Sens du contact humain

Capacités d'adaptation