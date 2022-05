Vous avez connu des aléas personnels, ou professionnels (divorce - licenciement) et ne parvenez plus à faire face au remboursement de l'emprunt que vous avez souscrit pour acheter votre logement.



Votre entreprise a subi des impayés ou connu un retournement de marché, et ne peut plus faire face aux paiement du crédit sousscrit pour l'acquisition de ses locaux professionnels, ou les murs de sa boutique.



La Banque a saisi votre bien et veut le vendre aux enchères



Vous n'avez pas pu payer vos impôts et le Trésor Public veut faire vendre votre patrimoine.



Des solutions existent pour éviter la perte de votre bien





Vous avez investi dans des locaux de rapport et souhaitez valoriser votre investissement.



Des solutions existent pour améliorer la rentabilité de votre patrimoine



J'aide les propriétaires emprunteurs ou investisseurs.

ou à se défendre face aux banques en cas de déchéance du terme de leur crédit,



Mon cursus commence par des Etudes de Psychologie à GENEVE, à l'école du Professeur PIAGET, j'ai poursuivi des études de droit à PARIS où je suis devenue AVOCAT en 1981.



Après une expérience en droit pénal des affaires, j'ai créé mon Cabinet qui intervient depuis plus de trente ans essentiellement dans le domaine de l'immobilier, droit des contrats, droit bancaire et procédure collective.



Mon Cabinet est désormais orienté vers la défense aux saisies immobilières et la valorisation du patrimoine.



Je me déplace dans toute la France pour tous problèmes de saisie, saisie-vente, défense à vente aux enchères, audience d'orientation, procédure devant le Juge de l'Exécution (JEX), loyers commerciaux, bail commercial, bail d'habitation, congé, congé reprise, droit au renouvellement, loyer déplafonné, indemnité d'éviction, faillite.



Orienté en droit immobilier, baux commerciaux et baux d'habitation - Droit de la faillite - Saisies Immobilieres



N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 01 40 50 08 78 ou mail martine.bresler@online.fr



Surtout, en cas de saisie de votre bien ou de votre logement, ne laissez pas passer la première audience qui est celle où tout se joue !



