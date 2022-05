Martine CACHEUX

Indépendante, autonome, persuasive et avec un profil professionnel plutôt atypique, j'ai acquis une expérience de terrain et une grande sensibilité dans les domaines du luxe, du bien-être, de la décoration et de l’évènementiel.

Le fil conducteur de toutes ces expériences a été une volonté de participer activement au développement du chiffre d'affaire de ces sociétés et de fidéliser la clientèle au travers d'un poste à responsabilités.

La création d’entreprise est un domaine expérimenté qui m'apporte des atouts dans la gestion d'un centre de profit.



Mes compétences :

Bac +3

Négociation commerciale

Management

Gestion de centre de profit

Création d'entreprise

Créativité