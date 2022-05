Martine CAMILLERI

2007 EDITIONS WHITE STAR

Secrétaire de Direction

Mise en place d’une structure administrative pour cette nouvelle filiale. Suivi des éditions, suivi des commandes, responsable financière, gestion du personnel.



2006 AREPA Neuf Muses – Issy-les Moulineaux - Colombes

Divers remplacements auprès des personnes atteintes d’Alzheimer: auxiliaire de vie, accueil/secrétariat, animatrice.



2003 à 2005 Q-LABS – Arcueil

Assistante Administrative

Organisation des séminaires et cours de formations. Support Logistique. Organisation des supports de cours. Nombreux contacts clients.



1986 à 2002 Lucent Technologies – Le Plessis-Robinson

Responsable Organisation Evénèmentielle Internationale, Coordinatrice de Direction

Organisation des symposiums et séminaires (100 personnes) pour les managers pluri-culturels de très haut niveau en Europe et aux USA (Versailles, Washington DC, Atlanta…) :

• Choix et négociation du lieu du séminaire et de l'hôtel.

• Evaluation et suivi du budget.

• Rédaction de divers documents en anglais destinés aux participants.

• Suivi et coordination des inscriptions et de l’accueil.

• Conception et organisation du programme du symposium.

• Préparation de tous les documents et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du séminaire.

• Création d’ objets personnalisés (couvertures, cadeaux, tapis de souris).

• Croisière dîner ; visites guidées de lieux touristiques ; organisation de repas gastronomiques.



Conception et réalisation des plaquettes annuelles :

• Prise de contact avec les directeurs des différents sites internationaux LUCENT pour la mise à jour de leur profil (données biographiques, photos…)

• Mise à jour régulière de la documentation liée aux particularités des différents sites.

• Création chaque année d’une nouvelle couverture.

• Gestion de l’édition auprès de sous-traitants.



Organisation de sessions de formation interne, en Europe et aux USA :

• Planification des interventions des Instructeurs.

• Organisation des déplacements (voyages, hôtel, etc…)

• Organisation matérielle du déroulement des cours (réservation de locaux et préparation du support de cours).



Gestion des plannings et organisation des interventions d’un groupe de consultants internationaux.



Relations et négociations commerciales avec les fournisseurs



Responsable du suivi des dépenses :

• Etude de devis, suivi des factures, budget et contrôle de gestion des postes.



Interface services généraux.

Philips / TRT (Télécommunications Radioélectriques Téléphoniques) – Le Plessis-Robinson



1994/1997 Chargée Communication Internationale :

• Organisation de séminaires auprès d’organismes internationaux (UNESCO, Union Internationale des Télécommunications…), de réceptions, d’expositions …

• Réalisation de documentations commerciales.



1986/1993 Assistante Marketing et commerciale (ventes internationales)



Mes compétences :

Microsoft Technologies