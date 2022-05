Martine CAMPANA LE GOC

En quelques lignes mon parcours professionnel est le suivant :

Salariée de juillet 1980 à juin 1991 :

Secrétaire de Direction Commerciale - Puis Secrétaire de Direction Technique et enfin, Assistante de Direction Générale.



Depuis octobre 1992 :

Secrétaire Indépendant (Profession Libérale).



Année 2013 : Peut-être MON RETOUR mais en AUTO-ENTREPRISE CETTE FOIS !



Après quelques années de silence involontaires, je tente un timide retour !

Peut-être est-ce trop tard ? L'avenir me le dira.... Je n'ai jamais quitté réellement le monde du Secrétariat que j'ai toujours beaucoup apprécié.



Je cherche maintenant des dactylographies de textes, mémoires, rapports...... Mais aussi des corrections à effectuer ou des rédactions à "remanier" si utilité.



Voilà ! J'espère à bientôt.



JANVIER 2019 : LE RETOUR ! !



MALHEUREUSEMENT, j'ai dû interrompre à nouveau mes activités pour raisons familiales graves.

Et maintenant que tous ces mauvais et douloureux moments sont derrière moi, je me replonge dans mon activité de prédilection, le Secrétariat.

N'est-ce pas trop tard ? Peut-être que je suis trop âgée maintenant pour le monde du travail !

Je ne sais pas. Mais comme je suis combative, je retente une REPRISE !

Au plaisir de vous lire !

Bon courage et bonne continuation à toutes et tous !



À bientôt peut-être.....



Mes compétences :

Rédaction

Médical

Dactylographie

Relecture / corrections