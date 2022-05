Martine CAMUS PEGORIE

Femme avec physique agréable, d'un fort caractère mêlant franchise, détermination, maturité donc écoute, compréhension et médiation, ayant acquis de nombreuses compétences dans le commercial, l'agriculture, l'assistanat organisation et management d'entreprise, assistanat gestion administrative et financière, dans des entreprises de grandeur et de domaine différents, avec mobilité et disponibilité importantes en raison d'une réelle capacité d'adaptation.