Martine CARLACH DUTEIL

Après une maitrise en psychologie du travail, j'ai intégré pendant 10 ans le groupe Adecco Travail Temporaire sur un poste de chargée de recrutement (postes tertiaires). J'avais un poste très polyvalent en RH puisque je devais gérer aussi bien la gestion administrative du personnel, la gestion des recrutements mais également des missions plus commerciales avec des aspects tels que la négociations, le suivi et la fidélisation des clients (PME et grands comptes).



Au termes de ces 10 années, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Qualisearch International , un cabinet de chasseur de tête pour cadres et dirigeants dans lequel j'occupais un poste de Chargée de Recherche.

Métier riche en contact humain, intéressant, passionnant, qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les entreprises, le marché de l'emploi, les marchés porteurs, l'économie, la mondialisation.



Depuis Octobre 2009, j'ai intégré e la Mission Locale Argenteuil Bezons sur différents postes. J'accompagne à la fois les Jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi, je développe des partenariat locaux, je met en œuvre les différents dispositifs de l'Etat en matière de contrat aidés. Enfin, j'assure le suivi des prises de postes ainsi que la réalisation de bilans professionnels. Dans mes fonctions, j'ai également un rôle de conseils RH pour mes interlocuteurs. C'est un poste très polyvalent au sein duquel s'associe aide, RH et développement partenarial.





