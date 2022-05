Martine CASTELEYN

Illustratrice de:

"Le Vieux qui lisait des romans d'amour" de L. Sepulveda (sélectionné par le festival du livre 2015) - "Le petit chaperon rouge" - "Ma famille et autres animaux" de Durrell - "La Pelisse" nouvelle de Hjalmar Söderberg - "Ce qu'il advint du sauvage blanc" de François Garde - "Complaintes Gitanes" de Garcia Lorca.



Et je recherche d'autres travaux d'illustration à faire.



Je suis aussi artiste plasticienne peintre, voir : casteleyn.canalblog.com pour le travail de recherche en art plastique, et casteleynpeintre.canalblog pour le graphisme, peinture, gravure... que j'expose en galerie ou ailleurs.



Je suis aussi intervenante salariée dans différent lieux: centre culturel, association etc...

et suis inscrite à la MDA.



Mes compétences :

invention

Recherche documentaire

recherche artistique

Création