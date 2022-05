Martine-Cecile FATH

Passionnée par la transmission des savoirs et la pédagogie, je me suis investie depuis de nombreuses années dans l'accompagnement pédagogique individualisé auprès d'élèves en difficulté scolaire, déscolarisés, pour raison de santé ou de difficulté personnelle. J'ai eu la chance de rencontrer au cours de ma scolarité, des enseignants passionnés eux aussi, qui m'ont beaucoup apporté et m'ont transmis leur virus .... et je m'attache aujourd'hui à "apprendre à apprendre" et à transmettre l'amour des connaissances et du savoir



Mes compétences :

Enseignement

Coordination de projets

Gestion de projet

Ingénierie pédagogique

Conception pédagogique

Méthodologie

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement de projet

Conseil aux entreprises