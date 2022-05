Martine CERDAN

Parcours éclectique, toujours guidé par ma passion des voyages et le goût des langues étrangères.

L'enseignement et la formation m'ont conduite vers une seconde carrière dans la coopération à l'international, puis la direction d'un centre culturel.



Mes compétences :

Art

art et culture

Conception

Conception et gestion de projets

Culture

Dynamisme

Enseignement

Formation

Gestion administrative

Gestion administrative et financière

Gestion de projets

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

International

Négociation

Organisation

Qualités relationnelles

Ressources humaines

Gestion de projet