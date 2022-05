Martine CHABERT

Expert-Comptable diplômée en 1991 , Maitrise en Droit des Affaires , DU en Gestion de Patrimoine .

Mon excellence est reconnue en rendez-vous de conseil en " face-a-face " avec des dirigeants : mon écoute interactive me permet de vous mettre a disposition les compétences techniques adaptées , un carnet d'adresse utile et des avis circonstanciés .

Reconnaissance et notoriété reconnue en matière d'accompagnement à la création d'entreprise ( conventionnement NACRE par la Dirrecte )

Mon utilité : booster d'actions ; ma devise : " un problème = une solution " .

Partenaire privilégié des dirigeants d'entreprises qui s'attache à apporter au quotidien un service optimal grâce a une écoute permanente active . Je supervise l'intégralité de mes dossiers et vous disposez de la compétence et de la réactivité d'une équipe de cadres et collaborateurs grâce a une plate-forme technique très structurée située au siège de l'entreprise .

Nos services :

- Conseil et accompagnement

- Accompagnement création / reprise d' entreprise

- Comptabilité et fiscalité

- Social & Paie

- Assistance juridique

- Contrôle de gestion et aide à la décision

- fiscalité des particuliers

J'organise quatre Tables Rondes/ Conférences par an avec des intervenants spécialistes et un Stammtisch mensuel des Créateurs d'Entreprise.



Espace conseil crée en 2011 avec accès libre : 1, Rue du Temple Neuf au cœur de Strasbourg . Un espace vous permettant de recueillir de l'information et de prendre un rendez-vous d' " Entretien découverte " .



Pour suivre mes actualités et être en lien sur mon blog :

www.Chabert-expertise-comptable.com



Mes compétences :

Commerçant

Conseil

Conseil juridique

Création

EXPERT COMPTABLE

Export

fiscalité

Juridique

Paie

Stratégie

Transmission